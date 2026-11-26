Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind in Deutschland mehr als doppelt so häufig von Armut betroffen wie Menschen ohne Migrationshintergrund.

Das geht aus einer Analyse des Paritätischen Gesamtverbands (pdf) hervor. Demnach liegt die Armutsquote bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte bei 27 Prozent - haben sie eine ausländische Staatsangehörigkeit sogar bei rund 34 Prozent.

Der Verband sieht die Ursachen in strukturellen Benachteiligungen - etwa bei der Suche nach Kitaplätzen, beim Zugang zu weiterführenden Schulen und auf dem Arbeitsmarkt. Er fordert deshalb bessere Bildungschancen und mehr Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung.

Der Sozialverband hat Daten des Statistischen Bundesamts ausgewertet. Als Menschen mit Einwanderungsgeschichte gelten Personen, die entweder selbst eingewandert sind, oder deren Eltern seit 1950 nach Deutschland gekommen sind.