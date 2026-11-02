Aus der Politik heißt es oft, dass Europa digital unabhängiger werden soll. Zuletzt ist eher das Gegenteil passiert: Europa ist digital abhängiger geworden.

Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Universität Bonn. Sie haben für ihren neuen "Digital Dependence Index" 51 Länder verglichen und untersucht, wie stark sie auf digitale Technologien aus dem Ausland angewiesen waren und sind. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2010 und 2023.

Während die USA und vor allem China in dieser Zeit digital unabhängiger wurden, nahm die Abhängigkeit in Europa leicht zu. Besonders groß ist sie bei digitalen Plattformen und IT-Patenten. Besser läuft es dagegen bei IT-Geräten und Bauteilen wie Halbleitern.

Deutschland liegt im Vergleich etwas über dem europäischen Durchschnitt - auch, weil die Abhängigkeit von ausländischen IT-Diensten und Software seit 2010 gestiegen ist. Das Team schreibt, dass es klare politische Entscheidungen braucht, um Europa digital widerstandsfähiger zu machen.