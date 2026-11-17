DNA-Proben von Walen brauchen Forschende, um daran zum Beispiel den Gesundheitszustand der Tiere abzulesen, oder wie die Wale miteinander verwandt sind.

Bisher werden solche DNA-Proben meistens mit Hilfe von Dartpfeilen genommen, aber das ist ein körperlicher Eingriff für die Tiere und manchmal auch gar nicht möglich.

Ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine alternative, nichtinvasive Methode entwickelt, um ans Erbgut der Wale zu kommen. Dabei fängt eine Drohne sozusagen den Wal-Rotz auf. Genauer gesagt fliegt die Drohne mitten durch die ausgestoßene Atemluft, die die Wale an der Meeresoberfläche stoßweise durch ihr Blasloch ausatmen - samt Schnodder. Petrischalen an der Drohne fangen den Rotz auf. Mit diesen Proben kann man laut den Forschenden genauso zuverlässige Analysen machen wie mit Dartpfeil-Proben. Sie konnten zum Beispiel Nordpazifische von Nordatlantischen Buckelwalen unterscheiden, und das Geschlecht korrekt feststellen. Die Studie dazu ist im Fachjournal Molecular Ecology Resources erschienen.

