Whistleblower haben mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank durchgestochen.

Es handelt sich um das größte bekannte Bankenleak der Welt. Die Daten zeigen laut ZDF unter anderem, wie die Deutsche Bank jahrelang an problematischen Kunden festhielt - teilweise trotz interner Warnungen. Dazu zählen Oligarchen, Betrüger und der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Zuerst waren die Dokumente an einen indischen Journalisten und eine südafrikanische Reporterin gegeben worden. Die teilten die Daten mit über 50 Redaktionen weltweit, unter anderem mit dem Spiegel und der New York Times. Die Recherchen dazu laufen seit dem Frühjahr.

Die Deutsche Bank ist die größte Bank Deutschlands. Sie steht seit Jahren immer wieder in der Kritik, unter anderem weil sie aus Sicht von Behörden zu riskante Geschäfte gemacht hat und nicht genug gegen Geldwäsche unternimmt. Dieses Jahr wurde die Bank schon mindestens vier Mal durchsucht.