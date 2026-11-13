Fast ist man eingeschlafen, da zuckt man plötzlich zusammen oder hat das Gefühl zu fallen.

Das haben viele Leute mal, es gilt als harmlose Begleiterscheinung beim Einschlafen. Ein Forschungsteam der Uni Salzburg sagt jetzt aber: Das Zucken könnte auch in Zusammenhang mit psychischen Belastungen und Schlafstörungen stehen.

Das Team hat in einer kleinen Studie rund hundert Leute befragt, die das Einschlafzucken oder andere Symptome häufiger erleben. Diese Menschen berichteten auch öfter als Personen aus einer Kontrollgruppe, dass sie schlecht und kürzer schlafen. Sie brauchten längere Zeit zum Einschlafen und hatten häufiger mit psychischen Belastungen und Angstsymptomen zu tun.

Im Fachmagazin Plos One Health schreibt das Forschungsteam: Das Einschlafzucken könnte mit Übererregung zu tun haben, und zwar eher unbewusst. Was die Betroffenen bewusst übers Schlafen dachten oder ihre Gefühle dazu, spielte beides eine untergeordnete Rolle.