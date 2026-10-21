Wind und Sonne werden zwar wichtiger als Energie-Lieferanten.

Aber das heißt nicht, dass die Welt weg kommt von der Kohle. Die Umweltorganisation Urgewald sagt: Letztes Jahr wurden fast 260 neue Kohleprojekte angekündigt. Also: Kohle abbauen, Kohle verbrennen, Kohle anderweitig nutzen. Einige geplante Projekte wurden zwar auch auf Eis gelegt, aber insgesamt wurden mehr neu angekündigt. Obwohl Kohlekraftwerke besonders viel klimaschädliches CO2 produzieren.

Zwei Länder, die die Organisation besonders im Blick hat, sind die Türkei und Australien, die zusammen die Weltklimakonferenz ausrichten. In der Türkei kommt mehr als ein Drittel des Stroms aus Kohleverbrennung. In Australien soll besonders viel Kohle neu abgebaut werden. Die wichtigsten Planungsfirmen für Kohleprojekte kommen aus China.