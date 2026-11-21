Ein kleines Dorf protestiert gegen Asylsuchende - und stimmt für die Unabhängigkeit von Großbritannien.

In Barnham im Osten von England wohnen etwa 600 Menschen. Sie haben laut britischen Medien eine Volksabstimmung gemacht. Die Mehrheit sagt, dass sie nicht mehr Teil von UK sein will. Das Ganze ist symbolisch - rechtlich ändert sich dadurch nichts.

Hintergrund ist, dass die britische Regierung in der Nähe von Barnham knapp Tausend Asylsuchende unterbringen will - auf einem stillgelegten Militärgelände. Die Anwohner sagen, dass sie deswegen Sicherheitsbedenken haben.

Vor zwei Monateng gabs so eine Protest-Abstimmung schon in einem anderen englischen Dorf - Sie wurde von einer rechtsextremen Partei unterstützt.

Einwanderung ist auch in Großbritannien ein großes Wahlkampfthema - Obwohl sie laut offiziellen Zahlen nicht ansteigt.