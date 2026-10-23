Schnelle Entscheidungen? Da macht der Krähe so schnell niemand was vor: Die Vögel reagieren etwa doppelt so schnell wie Menschen oder andere Primaten.

Wissenschaftler der Uni Tübingen haben Versuche mit zwei Aaskrähen gemacht. Denen wurde auf einem Bildschirm ein Punktmuster gezeigt, das sich bewegte. Die Krähen sollten erkennen, in welche Richtung das Muster sich bewegt und entsprechend mit dem Schnabel auf die Seite picken. Sie trafen ihre Entscheidung im Schnitt nach nur 235 Millisekunden - und waren dabei auch noch sehr treffsicher. Messungen im Gehirn zeigten, dass bestimmte Nervenzellen sogar schon rund 70 Millisekunden nach dem Reiz aktiv wurden.

Das Team schreibt im Fachmagazin Science, dass die neuronalen Signale Mechanismen ähneln, die man auch von Primaten kennt. Und das, obwohl Vogelhirne viel kleiner und auch anders aufgebaut sind als Gehirne von Säugetieren.

Die Forscher vermuten, dass Vögeln dieser Zeitvorteil auch bei schnellen Flugmanövern und ihrer präzisen Nahrungssuche hilft.