Verändern Soziale Medien und Künstliche Intelligenz unsere Sprache stärker, als uns lieb ist? Vielleicht gar nicht so sehr, wie viele befürchten.

Darauf deutet eine neue Studie der Universitäten Passau und Zürich hin. Die Forschenden haben untersucht, wie sich die Erfindung der Schrift auf unsere Sprache ausgewirkt hat. Dafür haben sie rund 100.000 gesprochene und geschriebene Sätze aus 30 Sprachen verglichen.

Das überraschende Ergebnis: Geschriebene Sätze sind nicht grundsätzlich komplizierter als gesprochene. Und auch die Grammatik der Sprachen ist durch die Einführung der Schrift nicht automatisch komplexer geworden.

Die Forschenden vermuten deshalb, dass auch neue Technologien wie KI unsere Sprache weniger grundlegend verändern könnten als befürchtet.