Bei Obst und Gemüse essen wir meistens nur einen Teil - und schmeißen Dinge wie Schale oder Kerne weg. Damit verpassen wir oft gute Ballaststoffe - und produzieren auch unnötigen Abfall.

Ein Team vom King's College London hat sich das Ganze für zwölf Sorten genauer angeschaut - im Rohzustand. 100 Gramm Wassermelonenschale könnten uns ähnlich viele Ballaststoffe liefern wie eine Scheibe Vollkornbrot. Auch bei der Ananas steckt in Schale und Strunk viel mehr drin als im Fruchtfleisch. Nur bei wenigen Sorten liefert der Strunk auch nicht mehr Ballaststoffe als der Rest - etwa beim Brokkoli. Die Forschenden sagen, mit ein paar Zubereitungstricks lässt sich oft viel mehr von der Pflanze essen - es braucht nur teils Umgewöhnung. Das zeigt auch ein Experiment in einer Uni-Mensa, bei dem auch sonst aussortierte Pflanzenteile auf dem Teller landeten.