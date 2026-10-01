Die Bedeutung von erneuerbaren Energien in Deutschland steigt.

Von Januar bis September haben Erneuerbare mehr als 60 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt - so viel wie noch nie. Das zeigen vorläufige Berechnungen unter anderem vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.

Vor allem Strom aus Wind- und Sonnenenergie ist für den Anstieg verantwortlich. Bei Wasserkraft ging die Stromproduktion dagegen zurück - wegen weniger Niederschlag. Das wurde laut den Fachleuten aber von Wind und Solar aufgefangen.