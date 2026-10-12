Ein Bier in der Hand - für viele Fußballfans gehört das im Stadion dazu. In Schottland war das lange verboten. Jetzt ist es soweit: Schottische Fußballfans dürfen zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder an ihrem Platz Alkohol trinken.

Und zwar beim Rückspiel der Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Dann tritt Schottland zuhause gegen Tschechien an.

Der schottische Verband spricht von einem "bedeutenden Schritt nach vorn". Ziel sei es, "zu untersuchen, wie ein kontrollierter Umgang mit dem Alkoholverkauf zu einem positiven und sicheren Spieltagserlebnis beitragen kann".

Es ist das erste Mal seit 1981, dass Fußballfans in Schottland bei einem Profispiel mit Blick auf das Spielfeld Alkohol trinken dürfen. Bis zu den jüngsten Versuchen durfte nur in den Hospitality-Bereichen getrunken werden. Einige Vereine testeten zuletzt auch Fanzonen mit Alkoholverkauf außerhalb der Stadien.