Ein dänischer Künstler hat die rund zweieinhalb Meter hohe Figur dort aufgestellt. Sie zeigt Trump auf den Schultern eines Mannes. Die Statue soll bis morgen (08.10.2026) im Parlament bleiben.



Der dänische Europaabgeordnete Per Clausen hatte den Künstler eingeladen. Mit der Skulptur kritisiert dieser Trumps Politik. Der Künstler sieht den US-Präsidenten auch als eines der größten Hindernisse im Kampf gegen den Klimawandel. Das Bild von Trump auf dem Rücken eines Mannes soll zeigen: Der Mann unter ihm bricht unter der Last zusammen – trotzdem will Trump ihm helfen, ohne von seinem Rücken herunterzusteigen.