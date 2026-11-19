Der Europäische Rechnungshof wirft der EU vor, zu wenig gegen PFAS zu unternehmen, sogenannte Ewigkeitschemikalien.

Ein Kritikpunkt: Das Verfahren, das die EU für das Verbot anwendet, dauert viel zu lange - im Schnitt fünf Jahre. Und das, obwohl es über 10.000 PFAS-Verbindungen gibt. Bisher unterliegt laut Rechnungshof nur ein Bruchteil davon Beschränkungen.

Weiterer Kritikpunkt: mangelnde Kontrollen. Laut Rechnungshof prüfen die Unternehmen weitgehend selbst, ob sie die Vorschriften einhalten.

PFAS werden für Beschichtungen benutzt wie bei Pfannen oder wasserfester Kleidung. Sie sind kaum abbaubar und reichern sich in der Umwelt und im Körper an. Laut Studien können bestimmte PFAS das Hormon- und Immunsystem schädigen. Einige PFAS stehen außerdem unter Verdacht, die Fruchtbarkeit zu verringern oder Krebs auszulösen.