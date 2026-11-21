Einige Säugetiere halten Winterschlaf, um in der kalten Jahreszeit Energie zu sparen. Aber in den Niederlanden ist das einer Frau über Jahrzehnte auch so ergangen.

Sie litt an einem saisonalen Winterschlaf-Syndrom. Ihre Körpertemperatur sank in Schüben immer wieder auf bis zu 31 Grad ab, sie geriet dann in einen Dämmerzustand und konnte sich kaum noch bewegen . In den Sommermonaten erholte sie sich dann wieder. Sie starb im Alter von 57 Jahren, und ihr Gehirn wurde der Forschung gespendet.

Forschende vermuten, dass der Zustand durch fehlende Botenstoffe zwischen Neuronen in einer Hirnregion hervorgerufen worden sein könnte, dem Hypothalamus. Dass so etwas passiert, ist äußerst selten. So tragisch der Fall der Frau aus den Niederlanden war - er könnte der Forschung noch helfen. Denkbar wäre zum Beispiel, Menschen in einen künstlichen Winterschlaf zu versetzen, etwa bei langen Weltraum-Reisen.