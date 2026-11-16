Amazon hat einen Rückschlag einstecken müssen bei dem Plan, ein eigenes Satelliteninternet aufzubauen.

Ein Raketenstart am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist schiefgegangen. Die Rakete hob zwar ab, verließ aber nach zehn Minuten ihre Bahn und stürzte ab. Die 40 Internetsatelliten von Amazon an Bord wurden zerstört.

Der Flug war der erste von insgesamt 38 Starts, die Amazon beim Weltraumunternehmen United Launch Alliance gebucht hat. Die sollen mithelfen, die Zahl der Satelliten von Amazons Internetdienst Leo von aktuell 400 auf 3200 zu erhöhen.

Für die Rakete vom Typ Vulcan sollte es nach Problemen der erste Start seit Monaten sein. Auch das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos selbst hat dieses Jahr schon einen Rückschlag erlitten.

Elon Musk - Konkurrent sowohl beim Satelliteninternet als auch bei Raketentechnik - konnte dagegen dieses Wochenende einen Erfolg feiern. Seiner Firma gelang es, eine Rakete wieder landen zu lassen.