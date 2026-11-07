Gut 59 Meter ist es lang - das längste Mettbrötchen der Welt.

Das ist ein Weltrekord. Aufgestellt wurde er in Siebenlehn in Sachsen bei der Eröffnung eines Möbelhauses. Verarbeitet wurden 50 Kilo Mett plus viel Butter, Zwiebelringe und Petersilie. 40 Baguettes wurden mit Rohteig verbunden und mit Hilfe eines Brenners ausgebacken. Nachdem der Rekord offiziell festgehalten war, wurde das Riesenmettbrötchen an Zuschauende verteilt.

Mit dabei war auch eine offizielle Richterin des Rekord-Instituts für Deutschland. Sie spricht von einem Erstrekord. Der Rekord für das weltweit längste Fischbrötchen liegt bei 52 Metern - aufgestellt im September in Bremen.