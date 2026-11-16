In Frankreich dürfen Gelbaale erst mal nicht mehr geangelt werden.

Die Regierung hat das Verbot auf den Weg gebracht, nachdem Wissenschaftler gesagt haben, dass die Bestände weiter zurückgehen.

Das Angelverbot in Frankreich bezieht sich auf die Freizeit-Fischerei auf Europäische Aale in Süßgewässern.

Im Meer ist der Fang von Gelbaalen in der EU schon seit zwei Jahren verboten. Der Gelbaal ist ein Entwicklungsstadium des Europäischen Aals. Es ist die wichtigste Wachstums- und Nahrungsphase im Leben des Fisches. Die kann viele Jahre dauern.

Die Bestände sind in den letzten Jahrzehnten um rund 90 Prozent eingebrochen. Der Europäische Aal wird offiziell als vom Aussterben bedroht eingestuft.