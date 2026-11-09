Nächstes Jahr sind in Frankreich Präsidentschaftswahlen und heute hat ein neuer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen: der Judo-Star Teddy Riner.

Der 37-Jährige hat schon mehrfach olympische Medaillen geholt. Er gab seine Bewerbung in sozialen Medien bekannt. Der Zeitung Le Parisien sagt er, dass er sich "weder rechts noch links" positioniert und hofft, ein "Präsident zu werden, der Menschen zusammenbringt".

Riner sprach die sozialen Spannungen an und dass man es nicht akzeptieren könne, wenn junge Menschen und ältere Generationen sagten, dass sie sich nur schwer eine Zukunft vorstellen können.

Umfragen zufolge haben bisher vor allem zwei Kandidaten Chancen Präsident oder Präsidentin zu werden: die Rechte Marine Le Pen oder der Linke Jean-Luc Mélenchon.