Frankreichs Haupstadt Paris soll radfreundicher werden.

Der Bürgermeister hat angekündigt, dass in den nächsten Jahren hunderte Kilometer an neuen Radwegen entstehen sollen. Außerdem sollen Kreuzungen umgebaut werden, damit die sicherer werden für Radfahrerinnen und -fahrer. Bis 2032 sind Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro geplant.

Paris nennt sich selbst Hauptstadt des Fahrrads. Schon jetzt gibt es über 450 Kilometer Radweg, dazu kommen nochmal rund drei Mal so viele Kilometer als markierte Fahrradstreifen auf den Straßen.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Leute, die in Paris mit dem Rad unterwegs sind, stark gestiegen. Auf einer viel genutzten Straße im Zentrum wurden innerhalb eines Jahres über sechs Millionen Radfahrer gezählt.