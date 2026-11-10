Beim Lernen könnte es uns manchmal helfen, wenn wir uns bewegen.

Darüber berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances. Die Forschenden haben Virtual-Reality-Tests gemacht mit zwei Gruppen: Alle sollten verschiedene Streifenmuster in Kategorien sortieren. Dafür musste die eine Gruppe immer auf Knöpfe drücken, während die andere Gruppe Lichtschwerter bekam. Damit schlugen die Teilnehmenden nach den Streifenmustern - also eine große, raumgreifende Bewegung. Im zweiten Test bekam die Bewegungs-Gruppe virtuelle Boxhandschuhe zum Reagieren, die andere drückte weiter nur Knöpfe.

In der Auswertung zeigte sich dann, dass die Bewegungs-Gruppe jeweils schneller und zuverlässiger gelernt hatte, komplexe Muster zu unterscheiden und zu sortieren. Bei einfachen Mustern gab's keinen Vorteil. Den Grund vermuten die Forschenden in den verschiedenen Hirnregionen: Nur bei komplexen Mustern ist nämlich das Striatum beteiligt, das eng verbunden ist mit motorischen Schaltkreisen. Einfache Muster werden vor allem im präfrontalen Kortex verarbeitet. Zusätzlich könnte der Aufwand für die Bewegung auch unsere Aufmerksamkeit für die Aufgabe erhöhen.