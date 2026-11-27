Viele Menschen in Deutschland sind einsam, vor allem Leute unter 30. Oft haben sie das Gefühl, dass andere sie nicht verstehen und ihr Leben irgendwie aus dem Takt geraten ist.

Eine neue Studie im Fachjournal Communications Psychology zeigt, dass einsame Menschen die Welt auch anders wahrnehmen.

Die Forschenden haben Hirnscans durchgeführt und den Teilnehmenden dabei Videos gezeigt. Unser Gehirn verarbeitet Videos und auch reale Ereignisse, indem es den Ablauf in einzelne Szene einteilt, die es sich dann besser merken kann. Das ist wichtig für Erinnerungen, aber auch um zu verstehen, was passiert.

Immer ähnliche Szenen

Bei den Scans kam raus, dass das Gehirn von nicht-einsamen Menschen die Videos immer in ähnliche Szenen einteilt.

Das Gehirn von einsamen Menschen aber teilt sie in ganz andere Szenen ein und arbeitet damit anders. Das könnte erklären, warum einsame Menschen öfter das Gefühl haben nicht verstanden zu werden.

