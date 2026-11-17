Spätestens an Weihnachten stehen bei vielen Familientreffen mit gemeinsamem Essen auf dem Plan. Und wer bringt danach das dreckige Geschirr in die Küche? Gefühlt und wissenschaftlich belegt wird das vor allem von Frauen und Mädchen erwartet.

Eine neue Untersuchung im Fachblatt Development Science zeigt jetzt: Nicht nur Erwachsene, sondern schon Kinder im Alter zwischen fünf und acht erwarten eher von Mädchen als von Jungs, dass sie anderen Menschen oder im Haushalt helfen.

Bei den Angaben von 200 Kindern und 200 Erwachsenen aus den USA gab es allerdings Unterschiede bei den Geschlechtern. Jungs und erwachsene Männer erwarteten Hilfsbereitschaft von Mädchen besonders dann, wenn eine Hilfe-Aufgabe persönliche Nachteile bedeutete - weil sie dann zum Beispiel weniger Zeit zum Spielen hatten. Mädchen und Frauen erwarteten bei allen Aufgaben mehr Hilfsbereitschaft von Mädchen als von Jungs, egal ob damit persönliche Nachteile verbunden waren.

Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse könnten helfen, neue Ansatzpunkte für die Gleichberechtigung zu finden.

