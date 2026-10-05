Viele Frauen kennen die Krankheit "Bakterielle Vaginose". Dann ist die Bakterienzusammensetzung in der Vagina gestört, und das bedeutet Ausfluss und Schmerzen und kann in schlimmen Fällen auch zu Fehlgeburten und Geburtsproblemen führen.

Forschende in Australien hatten vor einer Weile Hinweise darauf gefunden, dass die Krankheit eventuell durch Sex übertragen wird und Bakterien im Penis die Ursache sein könnten. Die Forschenden hatten Paare gemeinsam behandelt und dann festgestellt, dass die Krankheit dann eher weggeht. Jetzt wollten sie wissen, warum die Krankheit bei manchen Paaren trotzdem bleibt.

Und da schreiben sie jetzt in ihrer neuen Studie, dass es sein könnte, dass die Partner die Medikamente nicht konsequent genug genommen haben und zwischendurch zu früh wieder Sex hatten. Es könnte auch sein, dass die Spirale eine Rolle spielt. Die Forschenden wollen dazu weitere Studien machen. Ihr Ziel ist, dass betroffene Frauen dauerhaft geheilt werden, statt ständig Antibiotika zu bekommen.