Wenn wir süß-sauer essen, schmecken wir mehr das sauer als das süß.

Das wird auf ein Warnsignal zurückgeführt, das uns die Evolution mitgegeben hat. Ein saurer Geschmack kann ein Hinweis darauf sein, dass Essen verdorben ist oder Früchte noch nicht reif sind. Zum Beispiel in Limonade kann etwas Säure deshalb auch extra viel Zucker überdecken.

Das Team um einen Forscher der Uni Miami in den USA hat jetzt nachgewiesen, dass die Sauer-Warnung vielleicht nicht erst im Gehirn entsteht. Die Forschenden haben in Tests mit Mäusen gezeigt, dass sozusagen schon im Nervensystem der Zunge vorsortiert wird. Das betraf nicht nur sauer, sondern auch bitteren und salzigen Geschmack. Möglicherweise sitzt das Warnsystem bei Säugetieren damit tiefer als gedacht.