Dr. Chatbot kann passende Medikamente empfehlen - aber oft nicht die günstigsten.

Das zeigt eine Studie im Fachjournal Nature Health, für die fünf verbreitete KI-Sprachmodelle getestet wurden. Die Künstlichen Intelligenzen sollten vorschlagen, welche Medikamente bei bestimmten Krankheitsszenarien verschrieben werden sollten. Dabei fiel eine Präferenz für Markenprodukte auf - oder für andere Produkte, die im Netz sehr sichtbar sind, etwa über einen Wikipedia-Eintrag.

Die vorgeschlagenen Medikamente waren oft nicht die, die Medizinerinnen und Mediziner in den USA in der Praxis häufig verschreiben. Außerdem waren sie meist teurer und teils wurden sogar veraltete Medikamente empfohlen. Angepasste Anfragen an die Chatbots - etwa den Hinweis, auch neuere oder günstigere Nachahmer-Produkte zu berücksichtigen - konnten die Probleme nur teilweise beheben.



