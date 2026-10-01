Wir sollten mehr schlafen.

Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der AOK-Krankenkassen. Danach schlafen nur etwa 30 Prozent der Befragten genug, also so wie von Schlafexperten empfohlen sieben bis neun Stunden pro Nacht.

Die große Mehrheit schafft das nicht und schläft weniger als sieben Stunden. Vor allem betrifft das Menschen zwischen 45 und 59 Jahren. Hier schlafen gut drei Viertel zu wenig.

Mehr als jeder Zweite (58 Prozent) gibt außerdem an, Schlafprobleme zu haben. Frauen häufiger als Männer. Viele schlafen nicht durch, oder sie können schlecht einschlafen. Das betrifft vor allem jüngere, von 18 bis 29.