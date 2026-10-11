In Deutschland müssen immer mehr junge Menschen wegen einer Fettleber medizinisch behandelt werden.

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat ausgerechnet, dass der Anteil an Betroffenen unter 40 Jahren um fast 60 Prozent angestiegen ist - innerhalb von zehn Jahren.

Bei einer Fettleber lagern sich zu viele Fettzellen in dem Organ ab. Dadurch können Leber, Herz-Kreislaufsystem, Stoffwechsel und Niere geschädigt werden. Begünstigt wird sie durch zu viele Kalorien, bestimmte Medikamente, Übergewicht, Bewegungsmangel und Alkohol. Ein Teil der gestiegenen Fallzahlen geht laut Institut aber darauf zurück, dass Ärztinnen und Ärzte die Leber von etwa Übergewichtigen inzwischen öfter untersuchen.

Die Auswertung fällt in die Debatte über eine mögliche Zuckergetränkesteuer.

Hintergrund für die Berechnung ist ein Spiegel-Artikel (Paywall).