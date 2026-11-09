Wenn wir unser Essen salzen - dann typischerweise mit Natriumsalz.

Sorgt dafür, dass viele Sachen echt gut schmecken, aber zu viel Salz gilt als ungesund. Ein internatikonales Wissenschaftsteam sagt da jetzt im Fachmagazin Nature Health: Eine Umstellung von Natrium- auf Kaliumsalz kann viel bringen. Laut dem Team sind zu viel Natrium und zu wenig Kalium Ursachen für Bluthochhdruck - und der wiederum ein Risikofaktor für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Nierenkrankheiten. Die Gruppe hat verschiedene Szenarien durchgerechnet, wo weltweit natrium- mit kaliumbasiertem Salz ersetzt wird. Die Umstellung führte immer zu deutlichen gesundheitlichen Vorteilen. Allerdings müssten nicht nur die Menschen zuhause ihr Salz umstellen - vor allem auch die Lebensmittelindustrie müsste das machen.

Nach Schätzung des Teams könnten dadurch pro Jahr bis zu knapp drei Millionen Todesfälle weltweit verhindert werden, und zehn Millionen Menschen weniger bekämen eine Herz-Kreislauf- oder Nierenkrankheit.