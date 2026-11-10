Auch geschützte Flüsse und Bäche sind nicht frei von Pestiziden und Industriechemikalien.

Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Water Research. Forschende haben mehr als 180 Millionen Messdaten aus Frankreich ausgewertet und auf mehr als 1700 Chemikalien untersucht.

Das Ergebnis zeigt, dass Schadstoffe fast überall vorkommen und selbst in Schutzgebieten bedenkliche Konzentrationen erreichen. Das liegt auch daran, dass Flüsse und Bäche eben offene Systeme sind.

Die Autorinnen und Autoren schreiben, frühere Untersuchungen haben viele gefährliche Stoffgruppen oft übersehen. Dadurch wurde das wahre Umweltrisiko meist unterschätzt. Sie sagen: Wasserpflanzen, wirbellose Wassertiere und Fische leiden besonders unter dieser dauerhaften Belastung.

Die Forschenden fordern, dass Umweltmessprogramme deutlich ausgeweitet und problematische Substanzen stärker reguliert werden.