In Ghana hat der Präsident einen neuen Regierungsflieger bekommen.

Das hat in dem westafrikanischen Land eine Debatte über Geld ausgelöst. Der Flieger hat laut BBC umgerechnet knapp 55 Millionen Euro gekostet. Unter anderem Oppositionspolitiker finden das zu viel und werfen der Regierung vor, falsche Prioritäten zu setzen. Ein Abgeordneter sagt, er findet so eine Investition falsch - gerade jetzt, wo viele Menschen in Ghana mit steigenden Alltagskosten zu kämpfen haben.

Auf Social Media schreiben einige Leute, dass sie finden, dass man das Geld besser in Schulen oder das Gesundheitssystem gesteckt hätte.

Ghanas Regierung hat die Anschaffung verteidigt. Sie sagt, dass es dem Land wirtschaftlich wieder besser geht.