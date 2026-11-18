Von Magic Mushrooms für den psychedelischen Drogentrip haben die meisten sicher schon gehört. Jetzt haben Forschende in den USA etwas Neues entdeckt und den Pilz "Dark Magic Mushroom" genannt.

Das Besondere: Er ist sehr wahrscheinlich tödlich! Dabei handelt es sich nicht um eine neue Pilzart, sondern um eine neue Eigenschaft des Pilzes Galerina indica. Die Forschenden entdeckten zum ersten Mal überhaupt ein Exemplar, in dem beide Arten von Gift nachgewiesen wurden: zum einen Psilocybin, das Halluzinogen, das für Drogentrips verantwortlich ist, zum anderen Amatoxine. Das sind Zellgifte, die schon in kleinen Mengen lebensgefährlich sein können. Sie gehören zu dem Giftigsten, was Pilze produzieren können.

Für die Forschenden ist aber die Frage spannend, warum der Pilz beide Stoffe hat. Denn normalerweise heißt es: entweder, oder. Beides ist jeweils eine Abwehrstrategie für sich. Tückisch an dem Dark Magic Mushroom dürfte sein, dass auch er sich beim Berühren blau verfärbt. Das wird normalerweise eher als Erkennungszeichen gesehen, dass der Pilz psychedelisch wirkt, aber eben nicht tödlich ist.