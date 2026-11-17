Bisher stand Hamburg ganz oben - angeblich waren dort die Menschen am glücklichsten.

Doch jetzt zeigt eine Umfrage für den neuen Glücksatlas, dass Bayern an der Spitze steht. Die Bundesländer liegen aber nicht sehr weit auseinander. Schlusslichter sind Berlin, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern.

Heraus kam auch, dass die Lebenszufriedenheit der Deutschen leicht gesunken ist, zum ersten Mal seit fünf Jahren. Sie liegt aber immer noch bei sieben von zehn Punkten. Die Skala reicht von null für überhaupt nicht zufrieden bis zehn für völlig zufrieden.

Die Forschenden haben auch Gründe für den leichten Rückgang ausgemacht: die hohen Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit. Das betrifft vor allem junge Menschen, größere Familien sowie Alleinerziehende. Und dazu kommt noch, dass große Lebensereignisse seltener werden, wie Geburten und Hochzeiten. Denn die Vorfreude auf so etwas kann auch Zufriedenheit auslösen. Die Umfrage wurde von einer Lotterie beauftragt.

Für den SKL Glücksatlas 2026 hat das Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 insgesamt 12.461 Menschen befragt.