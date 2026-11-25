Der Deutsche Wetterdienst DWD sammelt Daten dazu und stellt fest, dass viele Baumarten mindestens eine Woche hinter dem langjährigen Mittel hinterherhinken. Die Rotbuche zum Beispiel hat sich dieses Jahr im Schnitt neun Tage später verfärbt und mehr als zehn Tage später die Blätter abgeworfen. Damit wäre es - wie es der DWD sagt - der "späteste Laubfall seit Beginn der Datenerhebung".

Der Wetterdienst geht davon aus, dass die Verzögerung auch deshalb gekommen ist, weil es lange keine Frostnächte gab. Frost ist neben der Tageslänge ein wichtiges Signal für die Bäume. Das sei eine Folge des Klimawandels. Dass sich Laub später verfärbt liegt aber wohl auch an der Dürre im Sommer. Bäume würden nach einer kräftezehrenden Dürre versuchen, noch möglichst lange Energie zu gewinnen - über ihre grünen Blätter.

