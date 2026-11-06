Seit wann nutzen die Menschen Cannabis als Rauschmittel? Ein deutsch-russisches Forschungsteam hat dazu jetzt neue Hinweise.

Es schreibt im Fachmagazin Science von einem Fund in Sibirien. In einem 2.800 Jahre alten Grab wurden Hanfsamen als Grabbeigabe gefunden. Und vor allem wurden dort auch menschliche Haare entdeckt, in denen der Cannabis-Wirkstoff THC nachweisbar war. Die Forschenden können nicht sicher sagen, ob die Menschen damals schon Cannabis bewusst als Droge genutzt haben, oder ob sie einfach viel mit Hanffasern und Hanföl zu tun hatten. Sie schreiben aber, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Cannabis auch damals schon bewusst konsumiert wurde. Auch in China wurde dafür schon mal ein Hinweis aus alten Zeiten gefunden - aber der Fund in Sibirien ist noch älter.