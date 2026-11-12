In Grönland bedroht der Klimawandel nicht nur Landschaft und Siedlungen, sondern auch Traditionen von Jägern und Fischern.

Das Projekt Mapping Memories dokumentiert deshalb die Erinnerungen der Einheimischen, bevor es zu spät ist. Knapp 60 persönliche Geschichten sind bisher zusammengekommen. Im Icefjord Center in Ilulissat gibt es jetzt eine Ausstellung dazu. Der Leiter des Besucherzentrums sagt, "wenn wir die Geschichten der Menschen nicht dokumentieren, werden sie verschwinden, sobald die Menschen sterben".

Grönland ist besonders vom Klimawandel betroffen. Die Arktis erwärmt sich viermal schneller als der Rest des Planeten. Das schwindende Meereis führt dazu, dass Jäger nicht mehr mit ihren Hundeschlitten hinausfahren können. Für die Fischer werden die Gewässer immer unberechenbarer und wo früher riesige Eisberge vorbeitrieben, sind es heute nur ein paar kleine. Außerdem sinken viele Häuser ab, weil der Permafrostboden auftaut. Andererseits kommen archäologische Fundstücke, darunter 4.000 Jahre alte Jagdwerkzeuge, aus dem Eis zum Vorschein.