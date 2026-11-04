Rice Crispies sind in Großbritannien ein beliebtes Frühstück - doch vielleicht nicht mehr lange.

Denn die Firma Kellogg's hat die Zutaten geändert: In Rice Crispies ist dort jetzt gar kein Reis mehr drin, sondern stattdesen Reismehl und Maismehl sowie Weizengluten. Auf den Sozialen Netzwerken beschweren sich Fans der Frühstücks-Flakes: Man schmecke den Unterschied sofort, heißt es da. Kleinkinder weigerten sich, die neuen Rice Crispies zu essen - und dass sie nicht mehr dieses besondere knackende Geräusch machen, wenn man Milch dazugießt. Darüber berichtet unter anderem die BBC.

Kellogg's begründet die neue Rezeptur mit Wetterveränderungen. Die führten dazu, dass manche Körner und Getreide nicht mehr zuverlässig geliefert werden könnten. Mehr als ein Viertel des weltweit gehandelten Reis kommt aus Südostasien. Und da wirkt sich das aktuell extreme Wetterphänomen El Niño besonders auf die Ernten aus.