Der Großraum Los Angeles ist für seinen vielen Verkehr und das riesige Autobahnetz bekannt. Für die Wildtiere, die in den Hügeln der Region leben, ist das eine große Gefahr.

Jetzt steht dort die weltweit größte Wildtierbrücke: Sie soll es den Tieren ermöglichen den Highway 101 zu überqueren - eine der verkehrsreichsten Autobahnen der USA. Allein diesen Abschnitt des Highways befahren etwa 300.000 Autos jeden Tag.

Die offizielle Eröffnung ist erst am 2. Dezember, aber schon jetzt haben Kameras Kojoten aufgenommen die darüber gelaufen sind. Die Brücke verbindet jetzt verschiedene geschützte Wildnisgebiete miteinander. Zäune entlang der Autobahn leiten die Tiere erst zur Brücke und dann in die nahegelegenen Santa Monica Mountains.

Dort leben Pumas und Berglöwen. Forschende haben viele von ihnen mit GPS-Halsbändern ausgestattet und über Jahrzehnte hinweg verfolgt: Straßen haben ihren Bewegungsradius stark eingeschränkt.

Ein Bericht der University of California in Davis zeigt, dass jedes Jahr mindestens 780 Berglöwen von Fahrzeugen getötet werden - etwa 18 Prozent der Population in diesem US-Bundesstaat.