GTA 6 wird gerade ziemlich gehypt. Und das will offenbar auch die russische Regierung für sich nutzen - um an neue Soldaten zu kommen, für den Kampf in der Ukraine.

Das Verteidigungsministerium hat bei Telegram ein Bild gepostet, das stark an das Cover vom neuen Videospiel erinnert. Wie das unabhängige russische Magazin Meduza berichtet, sind dort unter anderem russische Soldaten, Panzer, Raketen und Drohnen zu sehen.

Laut der Nachrichtenagentur AFP lockt das Ministerium teils mit hohen Prämien, wenn man sich für die Armee entscheidet. Vor ein paar Monaten hatte Russlands Regierung jungen Leuten auch angeboten, dass sie ihre Schulden nicht zurückzahlen müssen, wenn sie gegen die Ukraine kämpfen.