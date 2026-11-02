Halloween ist vorbei - aber wer Zuhause jetzt viele gesammelte Süßigkeiten hat, sollte die noch mal genau unter die Lupe nehmen.

In mehreren Regionen in Deutschland haben Eltern darin nämlich gefährliche Gegenstände wie Nähnadeln oder Nägel gefunden. Meldungen gab es bei der Polizei in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Bremen und Niedersachsen. Dort berichtet eine Frau auch von einer Nähnadel in einem Schokoriegel, den sie in einem Laden gekauft hatte.

Berichte über Verletzte durch die Gegenstände in den Süßigkeiten gibt es keine. Die Hintergründe sind unklar, die Polizei ermittelt. Sie mahnt zur Vorsicht und bittet darum, Auffälligkeiten zu melden.