Eizellen haben ein Ablaufdatum. Nach 35 Jahren gehen sie allmählich kaputt, deshalb werden Schwangerschaften dann risikoreicher und Frauen werden langsam unfruchtbar.

Am Max Planck Institut in Göttingen wird daran geforscht die Haltbarkeit von Eizellen zu verlängern. Schon länger weiß man, dass Eizellen, wenn sie älter werden, zu viele oder zu wenige Chromosomen haben. Das sind lange DNA-Fäden auf denen die Gene liegen.

Idee zu Chromosomen-Fehlern

Die Forschenden schreiben jetzt in der Fachzeitschrift Science, dass Sie herausgefunden haben, wieso es zu diesen Chromosomen-Fehlern kommt. Und zwar werden Chromosomen durch Proteinringe sortiert. Diese Ringe werden aber schon vor der Geburt einer Frau hergestellt und verschleißen mit der Zeit.

In Mäuse-Eizellen haben die Forschenden die Chromosomen mit künstlichen Ringen sortieren können und das Problem damit behoben.

Ob auch Menschen davon profitieren können, muss noch untersucht werden - und selbst wenn es klappt, bräuchte es dann immer noch eine künstliche Befruchtung.