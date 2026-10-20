Wer schon mal durch Vietnams Hauptstadt Hanoi gegangen ist, hat ihn vielleicht auch gerochen: diesen intensiven, süßlichen Duft - fast wie Parfüm.

Der kommt vom Teufelsbaum und wird besonders zwischen September und November verströmt. Immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner haben aber wortwörtlich die Nase voll von dem Geruch. Die Stadtverwaltung in Hanoi hat auf die vielen Beschwerden jetzt reagiert - und ein großangelegtes Programm gestartet. Hunderte Teufelsbäume werden radikal gestutzt oder umgepflanzt. Laut der Verwaltung gibt es mittlerweile über 14.000 solcher Bäume allein in Hanoi.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat mit einigen Anwohnern gesprochen. Einer sagt zum Beispiel, dass er abends nicht mehr joggen geht, weil er von dem süßlichen Geruch Kopfschmerzen bekommt. Andere finden wiederum, dass der Duft zur Stadt dazugehört. Ein Mediziner hat auch noch mal klargemacht, dass der Geruch des Baumes nicht giftig ist. Seine Pollen können aber allergische Reaktionen auslösen.