Gearbeitet wird auch nachts. Schätzungen zufolge arbeitet etwa jeder fünfte Beschäftigte in Nachtschichten.

Und das kann krank machen. Jetzt haben Forschende aus Großbritannien Hinweise auf Veränderungen am Herzen gefunden. Sie haben Daten von über 42.000 Leuten untersucht, mehrere tausend waren auch nachts im Job, wenigstens gelegentlich.

Bei Menschen, die häufig nachts arbeiteten, war laut Studie die Wand der linken Herzkammer vergrößert. Gleichzeitig war das Volumen beider Kammern verkleinert. Die Pumpleistung war aber nicht auffällig und die Befunde auch insgesamt nicht krankhaft.

Trotzdem könnten sie Hinweise auf mögliche Herz-Kreislauf-Risiken von Nachtarbeit liefern. Ein ursächlicher Zusammenhang ist allerdings nicht belegt, weil andere Faktoren eine Rolle spielen - zum Beispiel Ernährung oder Rauchen.