Wer lange mit dem Kopf arbeitet, kennt das: Irgendwann ist man einfach leer - und man kann nicht mehr nachdenken.

Eine Studie der Uni Würzburg zeigt jetzt, dass diese Müdigkeit neurobiologische Ursachen hat. Die Forschenden haben gut 30 Testleuten eine schwere Aufgabe gegeben. Ein Teil davon bekam währenddessen eine Hirnstimulation, die ihr Gehirn etwas leistungsfähiger gemacht hat. Das hat der Gruppe zwar geholfen - sie war danach aber stärker erschöpft.

Und dafür gibt's einen biochemischen Grund: Denn bei den Testleuten mit der gepimpten Gedächtnisleistung fanden die Forschenden eine höhere Konzentration eines wichtigen Botenstoffs im Gehirn. Und das sorgte - sagen die Forschenden - dafür, dass sie sich am Ende müder gefühlt habe.

Ihr Fazit ist: geistige Ermüdung ist nicht alleine eine Frage der Motivation - sondern liegt auch an neurobiologischen Grenzen in unserem Gehirn.