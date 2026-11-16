Immer weniger junge Menschen aus dem Ausland wollen in den USA studieren.

Nach einer aktuellen Umfrage ist die Zahl der internationalen Studierenden an US-Hochschulen um neun Prozent gesunken - im Vergleich zum Vorjahr. Bei den neu eingeschriebenen Studentinnen und Studenten aus dem Ausland beträgt der Rückgang sogar 15 Prozent.

Als einen wichtigen Grund nennen die Hochschulen die verschärfte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump. Vor allem strengere Visaregeln und Reise-Beschränkungen schrecken viele ab. Aber auch die hohen Studien-Gebühren und die wachsende Konkurrenz durch Unis in anderen Ländern spielen eine Rolle.

Für die US-Hochschulen hat das finanzielle Folgen: Ihnen fehlen wichtige Einnahmen durch Studiengebühren. Aber auch die US-Wirtschaft bekommt den Rückgang zu spüren. Denn internationale Studierende geben Geld für Wohnungen, Lebensmittel und vieles mehr aus. Laut einer Untersuchung ist ihr Beitrag zur amerikanischen Wirtschaft dadurch um rund 2,4 Milliarden Dollar gesunken.