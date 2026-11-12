In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi soll das größte Museum der Welt entstehen.

Die Regierung hat Pläne beschlossen - für ein Museum, dass die indische Geschichte und Zivilisation zeigen soll. Die Ausstellungsfläche soll fast 180.000 Quadratmeter umfassen. Das Projekt kostet umgerechnet um die 340 Millionen Dollar. Die ersten Ausstellungsräume sollen Ende nächsten Jahres öffnen. Das fertige Museum soll jedes Jahr zehn Millionen Besucher anlocken - mehr als der Louvre in Paris.

Indiens hindu-nationalistische Regierung versucht schon länger, an die Vergangenheit des Landes vor der Kolonisierung zu erinnern. Sie hat auch eine 180 Meter hohe Statue von einem früheren Unabhängigkeitskämpfer bauen lassen.