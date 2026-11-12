Waldbrände treffen 2026 nicht nur Europa, sondern auch Indonesien schwer.

In der EU sind bis Mitte September rund 700.000 Hektar Fläche abgebrannt. In Indonesien brannten bis Ende Oktober sogar knapp 3 Millionen Hektar. Das ist mehr als viermal so viel Fläche wie in Europa und entspricht fast der Größe des Bundeslands Brandenburg.

Die Angaben stammen vom Waldanalyseprojekt Nusantara Atlas. Dafür werden Satellitenbilder ausgewertet. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht zu erkennen, weil immer noch viel Rauch in der Luft ist. Die Feuer verursachen massive Luftverschmutzung, zum Teil auch in Nachbarländern Indonesiens.

Ursachen sind eine starke El-Niño-Dürre, aber auch Abholzung und trockengelegte Torfmoore, die leicht in Flammen aufgehen können. Um die Brände zu bekämpfen, versucht Indonesien auch, es künstlich regnen zu lassen. Mit Hilfe von Flugzeugen, die Salze und Trockeneis in die Luft sprühen.