Die Industrialisierung hat das Leben von uns Menschen stark verändert.

Zum Beispiel beim Arbeiten und Wohnen, in der Medizin und in der Ernährung. Das sieht man auch in unserem Darm - konkret an den Bakterien, die unsere Darmflora ausmachen. Zwei Forschungsteams haben die Effekte jetzt systematisch untersucht und die Ergebnisse im Fachjournal Cell veröffentlicht. Sie zeigen: Ein industrieller Lebensstil führt zu einem weniger vielfältigen Darm-Mikrobiom - das ist anfälliger, was auch zur Entstehung von Krankheiten beitragen könnte.

Die Forschenden haben auch Daten aus einer Mikrobiom-Datenbank genutzt, die sie vor ein paar Jahren gestartet haben. Darin interessieren sie sich vor allem für Menschengruppen, die noch sehr ursprünglich leben. Solche Menschen haben vielleicht wertvolle Darmbakterien, die uns möglicherweise gegen Zivilisationskrankheiten helfen könnten.