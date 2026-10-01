Eine Heuschrecke als Proteinsnack oder die Biene als Bestäuberin -

Insekten sind für den Lebensmittelsektor unverzichtbar. Aber: Ihre Bedeutung ist noch unterschätzt, schreiben Forschende in den "Nature Reviews Biodiversity". Sie haben hunderte Fachartikel aus mehreren Jahrzehnten neu ausgewertet.

Darin zeigen sie viele weniger bekannte Funktionen von Insekten im Ökosystem auf: Zum Beispiel nutzen Schimpansen bestimmte Insektenarten, um Wunden zu desinfizieren. Reiher benutzen sie als Köder beim Fischen. Faultiere sind auf Motten angewiesen, um Algen in ihrem Fell zu erhalten, die sie anschließend fressen. Und manche Reptilien legen ihre Eier in Termitenhügeln ab, weil es da warm bleibt.

Eine Studienautorin sagt: Insekten sind kleine Wesen, die die Welt am Laufen halten. Mit einem besseren Verständnis für ihre vielfältigen Rollen lassen sich auch bessere Strategien für den Naturschutz entwickeln.