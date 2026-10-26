Bei schlechter Internetverbindung brauchen viele Webseiten ein paar Sekunden länger zum Laden. Das klingt nach nicht viel, kann sich laut einer neuen Studie aber dramatisch auf den Lernerfolg auswirken.

Ein Forschungsteam hat die Daten von fast 27.000 US-Schülern ausgewertet, die Matheaufgaben auf einer Online-Plattform bearbeiten sollten. Dabei zeigte sich: Wenn die Testpersonen länger auf das Laden der nächsten Aufgabe warten mussten, hatten sie im Schnitt ein schlechteres Ergebnis und brachten die Aufgaben häufiger nicht zu Ende. Ein weiteres Experiment mit erwachsenen Testpersonen bestätigte den Zusammenhang. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Human Behaviour liegt das wahrscheinlich daran, dass man in der Wartezeit schneller abgelenkt wird.

Die Forschenden sagen: Bei digitalen Lernangeboten wird das zum Fairness-Problem, denn da könnte der Zugang zu schnellem Internet über die Noten entscheiden. Sie empfehlen, Lernplattformen an die Verbindungsgeschwindigkeit anzupassen - ähnlich wie Streaming-Dienste, die bei langsamer Geschwindigkeit die Videoqualität reduzieren.